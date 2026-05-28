36 человек погибли из-за последней волны жары в Испании

Жертвами аномальной жары в Испании стали не менее 36 человек. Высокие температуры в стране сохраняются с середины мая. Об этом сообщило испанское телевидение La Sexta со ссылкой на данные местной службы здравоохранения.
Последней жертвой стал 80-летний житель муниципалитета Алава в Стране Басков. Мужчина скончался в среду, 27 мая. В региональной медицинской службе уточнили, что он страдал сердечно-сосудистым заболеванием.
В Стране Басков 27 мая температура поднялась до 39 . На протяжении нескольких дней фиксировались массовые госпитализации из-за тепловых обмороков. Только за этот день в больницы региона были доставлены 34 человека.
Ранее стало известно, что аномальная жара также накроет часть территории России. Это произойдет уже в июне текущего года. В первую очередь она коснется регионов Северо-Западного и Приволжского федеральных округов.