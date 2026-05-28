Более 24 тысяч работающих нижегородцев получают пособие по уходу за ребенком

В случае рождения двойни получать пособия могут разные члены семьи, например, за одним ребенком ухаживает мама, а за другим — папа. При этом в случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется, но не может быть меньше суммы двух размеров минимального пособия и превышать 100% среднего заработка.