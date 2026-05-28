Кортеж Путина перед церемонией в Астане сопровождали мотоциклисты

АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Кортеж президента РФ Владимира Путина перед церемонией официальной встречи во Дворце Независимости сопровождали 16 мотоциклистов, передает корреспондент РИА Новости.
В составе почетного эскорта президента России мотоциклисты Службы государственной охраны Казахстана. Путин передвигается по Астане на своем автомобиле «Аурус».
Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева, лидеры поприветствовали друг друга у Дворца Независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.