Ранее в глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что американское посольство покидает украинскую столицу после угроз России наносить удары по Киеву.
«Это не соответствует действительности», — заявили в свою очередь в МИД Украины.
Напомним, в ночь на 22 мая украинские боевики атаковали общежитие колледжа в Старобельске. На момент удара в здании находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. В результате попадания вражеских беспилотников здание обрушилось. 21 студент погиб.
Российская армия в ответ с 24 мая нанесла удары возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины. ВС РФ применили ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД России 25 мая заявили, что атака ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы. В ведомстве призвали находящихся на Украине иностранцев покинуть Киев как можно скорее.