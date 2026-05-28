Украина опровергает слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

МИД Украины отрицает эвакуацию посольства США из Киева.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел (МИД) Украины опровергло информацию об эвакуации посольства США из Киева. В ведомстве назвали эти сведения не соответствующими действительности, пишут украинские СМИ.

Ранее в глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что американское посольство покидает украинскую столицу после угроз России наносить удары по Киеву.

«Это не соответствует действительности», — заявили в свою очередь в МИД Украины.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские боевики атаковали общежитие колледжа в Старобельске. На момент удара в здании находились 86 учащихся от 14 до 18 лет. В результате попадания вражеских беспилотников здание обрушилось. 21 студент погиб.

Российская армия в ответ с 24 мая нанесла удары возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины. ВС РФ применили ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД России 25 мая заявили, что атака ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы. В ведомстве призвали находящихся на Украине иностранцев покинуть Киев как можно скорее.

