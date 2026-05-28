Здание Нижегородского областного суда оцепили после падения обломков БПЛА

Территорию здания областного суда в Нижнем Новгороде оцепили после атаки ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
Напомним, что обломки БПЛА самолетного типа повредили здание правосудия на улице Студенческой. Предварительно, обошлось без жертв. Все заседания, которые были назначены на 28 мая, пришлось отменить.
Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Часть подъезда к суду перекрыта.
Ранее мы писали, что мэр Юрий Шалабаев высказался об атаке БПЛА на Нижний Новгород и Кстово 28 мая.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше