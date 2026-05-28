Рейсы Нижний Новгород — Анталья и Анталья — Нижний Новгород отменили 28 мая

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью отменили 28 мая. Соответствующая информация представлена на онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.
Прибытие борта В-737 из турецкого города в столицу ПФО ожидалось в 12:55. Этот же самолет должен был доставить пассажиров в Анталью из Нижнего Новгорода. Причина отмены рейсов не уточняется.
Согласно данным онлайн-табло, с задержкой в столицу ПФО сегодня прибудут самолеты из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
Напомним, что 28 мая в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова действовали ограничения на полеты. Их объявили около четырех часов утра. В данный момент авиаузел работает в штатном режиме: воздушное пространство над городом открыли в 09:41.