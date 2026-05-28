Директора фирмы в Хабаровске будут судить за неуплату 22 млн таможне

Хабаровская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по делу. Мужчина обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ. По версии следствия, в период с мая 2024 года по февраль 2025 года он, действуя в интересах коммерческой организации, занимающейся поставками никотиносодержащей продукции из Китая, организовал ввоз партии товаров без таможенного декларирования, прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.