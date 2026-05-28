Посольство США уехало из Киева после призыва России

После призыва России покинуть Киев в городе продолжили работу все иностранные посольства, кроме американского. Об этом, ссылаясь на главу евродипломатии Каю Каллас, пишет РИА Новости в четверг, 28 мая.
Все посольства остались, за исключением одного", — сказала Каллас, уточнив, что речь идёт о представительстве США.
6 мая МИД РФ призвал зарубежные дипмиссии эвакуировать сотрудников из Киева. В ведомстве объяснили это возможным ответным ударом России по украинской столице, в том числе по центрам принятия решений.