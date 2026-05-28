Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске российских сборных

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», — написал господин Дегтярев. Он также уточнил, что теперь IIHF должна «собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России».

В 2022 году IIHF на неопределенный срок отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях.

Новость дополняется.