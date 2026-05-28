Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске российских сборных

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в следующем сезоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности», — написал господин Дегтярев. Он также уточнил, что теперь IIHF должна «собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России».
В 2022 году IIHF на неопределенный срок отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях.
