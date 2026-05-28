В Хабаровском крае в 2026 году хотят трудоустроить свыше 2,8 тыс подростков

В комитете по труду и занятости населения правительства Хабаровского края подвели промежуточные итоги по трудоустройству подростков. На данный момент служба занятости заключила 131 договор на создание свыше 1,9 тысячи рабочих мест. Всего же в этом году планируется трудоустроить более 2,8 тысячи несовершеннолетних, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Временные рабочие места предоставили такие организации, как Ургальская нефтебаза, Расчетно-кассовый центр, школа № 2 села Некрасовка, «Хабаровская краевая ветеринарная лаборатория», молодежный центр района имени Лазо, центр развития бокса и многие другие.
В результате летних подработок юные девушки и парни получают возможность обучиться полезными навыками в ряде разнообразных профессий. В их числе — курьер, учетник, звукорежиссер, разнорабочий или уборщик территорий.
— Уже трудоустроено 40 подростков: в районе имени Лазо — 28 человек, в Хабаровском районе и Хабаровске — 9 человек, а также в Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. Всего в этом году планируем трудоустроить 2890 несовершеннолетних ребят. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,5 млн рублей, — рассказала начальник отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Ольга Федорчук.
Как отметили в пресс-службе администрации Солнечного округа, подать заявление для дальнейшего трудоустройства можно через портал «Работа России».
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об опасности для подростков попасться на мошенников в результате поиска летней работы. Злоумышленники могут звонить и предлагать несуществующую подработку. В результате общения мошенники крадут персональные данные жертвы.