В Хабаровском крае в 2026 году хотят трудоустроить свыше 2,8 тыс подростков

— Уже трудоустроено 40 подростков: в районе имени Лазо — 28 человек, в Хабаровском районе и Хабаровске — 9 человек, а также в Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах. Всего в этом году планируем трудоустроить 2890 несовершеннолетних ребят. На эти цели из краевого бюджета выделено 6,5 млн рублей, — рассказала начальник отдела реализации и контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Ольга Федорчук.