Выставка фотографий Вячеслава Сачкова открылась в Нижнем Новгороде

«Черно-белый кадр я сделал в аэропорту. Мы тогда снимали фильм “Георгий Жжёнов “Русский крест” в Магадане. Вышли в аэропорту, а там такой снег идёт! Он как-то очень интересно смотрел на этот снег, и я успел его снять. А на цветном фото он с Виктором Астафьевым, это они дома у Астафьева, мы тогда снимали фильм про него. А рядом Алексей Петренко, это он в соборе Айя-София в Стамбуле. Там в одной из колонн есть дырка и если ты сделаешь поворот, то у тебя все сбудется… так я с назвал эту работу “Все сбудется”, — рассказал фотограф.