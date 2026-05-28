Выставка фотографий Вячеслава Сачкова открылась в Нижнем Новгороде

Выставка фотографий известного российского кинооператора и фотографа Вячеслава Сачкова открылась в Нижнем Новгороде. Свои работы в Русском музее фотографии мастер представляет уже в третий раз, а название выставке «Среди миров, в мерцании светил…» он дал по первой строчке стихотворения поэта Иннокентия Анненского.
Вячеслав Сачков — член Союза кинематографистов России, Союза фотохудожников России, Гильдии кинооператоров России, Российской Академии кинематографических искусств «Ника», Евразийской Академии телевидения и радио. Профессор ВГИКа на кафедре кинооператорского мастерства и заслуженный деятель искусств России, он снял более 60 фильмов. Многие из них удостоены российских и международных наград, в том числе: Ника, ТЭФИ, Золотой орел, Золотой Витязь, Эмми, BAFTA, Премия Грирсона. Но он не только оператор, но и великолепный фотограф.
Первую фотографию он сделал в возрасте семи лет — это был портрет актёров МХАТа, приехавших на гастроли в Алма-Ату. С тех пор он вдохновился театром и кино, и героями его фото стали режиссёры, артисты, писатели, художники, музыканты.
Пойдя по залам выставки, можно увидеть портреты Зиновия Гердта и Юрия Никулина, Владимира Заманского и Никиты Михалкова, Георгия Жжёнова и Алексея Петренко. И тут же — Виктор Астафьев, Александр Солженицын и другие знаковые для России личности, с которыми Вячеславу Сачкову довелось поработать на разных проектах. Есть на выставке и раздел пейзажей и видов городов — фотографии, снятые на плёнку и «цифру» в 1990—2010-х годах, отражают такие сюжеты, как духовные искания наших соотечественников, тихая жизнь монастырей, яркий мир театра и рабочие моменты киносъемок. Первый зал выставки — чёрно-белый, во втором представлено цветное фото.
«Мне нравится чёрно-белая фотография, но я считаю, что и цветная замечательна. На самом деле, снимать цветное сложнее, — признался мастер. — А выделить какое-то одно фото не смогу — я всех своих героев люблю, здесь есть мои друзья — с Сашей Петровым мы вместе поступали в институт, до сих пор дружим».
Многих героев этих портретов уже нет в живых.
«Недавно умер Анатолий Заболоцкий — кинооператор-постановщик, фотохудожник и писатель-мемуарист, он снимал “Калину красную”. Мы с ним очень дружили и именно этот портрет, что вы видите на выставке, был на его панихиде… Тут же Валентин Распутин и Виктор Астафьев. С Распутиным мы ездили — снимали фильм “Река жизни”. А рядом Владимир Заманский — великолепный актёр, ему недавно исполнилось сто лет. Зиновия Гердта мы снимали в фильме, посвящённом ветеранам войны. Не все знают по его военный путь», — рассказал фотограф.
Иногда герои фотографий запечатлены в разных возрастах. Один из них — Георгий Жжёнов.
«Черно-белый кадр я сделал в аэропорту. Мы тогда снимали фильм “Георгий Жжёнов “Русский крест” в Магадане. Вышли в аэропорту, а там такой снег идёт! Он как-то очень интересно смотрел на этот снег, и я успел его снять. А на цветном фото он с Виктором Астафьевым, это они дома у Астафьева, мы тогда снимали фильм про него. А рядом Алексей Петренко, это он в соборе Айя-София в Стамбуле. Там в одной из колонн есть дырка и если ты сделаешь поворот, то у тебя все сбудется… так я с назвал эту работу “Все сбудется”, — рассказал фотограф.
Посетить выставку можно до 21 июня.
