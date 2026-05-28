В Нижегородской области стартует фестиваль «Небесная феерия»

Фестиваль воздухоплавания «Небесная феерия» пройдет в муниципальном округе Семеновский в Нижегородской области с 28 по 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Организация подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Событийный туризм — одно из активно развивающихся направлений в нашем регионе. “Небесная феерия” в Семенове — отличный пример того, как спортивное событие превращается в настоящий праздник для всех. Уверен, что второй фестиваль закрепит за округом статус одной из точек притяжения для любителей воздухоплавания со всей страны», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Ключевым событием фестиваля станет чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту. Эти соревнования соберут 15 участников из регионов ПФО. По утрам на фестивале будут организованы спортивные полеты, а по вечерам — туристические.
«Мы искренне рады во второй раз принимать фестиваль на Семеновской земле. “Небесная феерия” позволяет оценить красоту нашего округа с высоты птичьего полета. Приглашаю жителей и гостей посетить ночное свечение на стадионе — это удивительное зрелище, которое будет интересно и взрослым, и детям. Вход свободный, приходите всей семьей», — сказал глава местного самоуправления муниципального округа Семеновский Дмитрий Полуэктов.
Самым зрелищным эпизодом фестиваля станет ночное свечение аэростатов. При благоприятных погодных условиях оно состоится 31 мая на центральном стадионе города Семенова.
