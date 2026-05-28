Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки до −2°C

Непогода накроет южные и восточные районы края в конце мая.

В Хабаровском крае 29−30 мая ожидается ухудшение погодных условий — дожди, мокрый снег и понижение температуры. Об этом сообщает МЧС Хабаровского края.

По данным ведомства, осадки пройдут в южных районах — Бикинском, Вяземском и имени Лазо, а также на востоке края — в Советско-Гаванском, Ванинском округах, Николаевском и Ульчском районах. Местами дожди будут сильными.

30 мая на востоке региона ожидается мокрый снег, местами возможно его налипание. В долинах рек и на побережье Татарского пролива прогнозируется усиление ветра с порывами до 18−25 м/с.

В южных районах края также возможны заморозки до 0…−2°C, что может привести к повреждению сельскохозяйственных посадок.

В МЧС отмечают, что непогода может вызвать аварийные ситуации в сфере ЖКХ и энергетики, перебои в работе транспорта, падение деревьев и повреждение конструкций. Также повышается риск ДТП и нарушений в работе паромной переправы Ванино — Холмск.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше