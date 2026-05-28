В Хабаровском крае ожидаются дожди, мокрый снег и заморозки до −2°C

В Хабаровском крае 29−30 мая ожидается ухудшение погодных условий — дожди, мокрый снег и понижение температуры. Об этом сообщает МЧС Хабаровского края.
По данным ведомства, осадки пройдут в южных районах — Бикинском, Вяземском и имени Лазо, а также на востоке края — в Советско-Гаванском, Ванинском округах, Николаевском и Ульчском районах. Местами дожди будут сильными.
30 мая на востоке региона ожидается мокрый снег, местами возможно его налипание. В долинах рек и на побережье Татарского пролива прогнозируется усиление ветра с порывами до 18−25 м/с.
В южных районах края также возможны заморозки до 0…−2°C, что может привести к повреждению сельскохозяйственных посадок.
В МЧС отмечают, что непогода может вызвать аварийные ситуации в сфере ЖКХ и энергетики, перебои в работе транспорта, падение деревьев и повреждение конструкций. Также повышается риск ДТП и нарушений в работе паромной переправы Ванино — Холмск.