В Хабаровске открыли спасательные посты у Амура и на набережной

В Хабаровске начали работу сезонные спасательные посты на берегу Амура и Амурской протоки, сообщает Мэрия города в своём МАХ канале.
Посты организованы в четырёх точках: в районе зоны отдыха «Дельфин», у территорий бывших заводов «Амуркабель» и «Дальдизель», а также на набережной имени Г. И. Невельского.
Спасатели будут дежурить ежедневно с 11:00 до 21:00. В их задачи входит контроль безопасности на воде и профилактические беседы с отдыхающими, в первую очередь с детьми.
Горожанам напоминают о необходимости соблюдать осторожность при отдыхе у воды и не пренебрегать правилами безопасности.