У Галицкого есть регистрация в престижном районе Монако

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уехавший из России инвестор Александр Галицкий зарегистрирован в самом престижном районе Монако, свидетельствуют регистрационные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мосгорсуд во вторник утвердил решение районного суда по иску ГП РФ в части изъятия всех активов Галицкого, кроме единственного жилья, а также о признании фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс»* (Almaz Capital Partners*) экстремистским объединением. Во время заседания прокурор сообщил, что Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту.
Как следует из документов, гражданин Нидерландов Александр Галицкий, 1955 года рождения, имеет регистрацию в доме в самом престижном районе Монако — недалеко от побережья и знаменитой площади казино.
В прошлом году Галицкий стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов у инвестора. После ареста она покончила с собой в подмосковном изоляторе.
* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.