У Галицкого есть регистрация в престижном районе Монако

РИА Новости: Галицкий зарегистрирован в самом престижном районе Монако.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уехавший из России инвестор Александр Галицкий зарегистрирован в самом престижном районе Монако, свидетельствуют регистрационные документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Мосгорсуд во вторник утвердил решение районного суда по иску ГП РФ в части изъятия всех активов Галицкого, кроме единственного жилья, а также о признании фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс»* (Almaz Capital Partners*) экстремистским объединением. Во время заседания прокурор сообщил, что Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту.

Как следует из документов, гражданин Нидерландов Александр Галицкий, 1955 года рождения, имеет регистрацию в доме в самом престижном районе Монако — недалеко от побережья и знаменитой площади казино.

В прошлом году Галицкий стал участником громких судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей супругой Алией. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве 150 миллионов долларов у инвестора. После ареста она покончила с собой в подмосковном изоляторе.

* Деятельность объединения признана экстремистской и запрещена на территории России.

Александр Галицкий — российский предприниматель и венчурный инвестор, стоявший у истоков развития технологического бизнеса на постсоветском пространстве. Известен как основатель фонда Almaz Capital Partners: последний суд потребовал признать экстремистским, запретив его деятельность на территории РФ. В марте 2026 года это решение было удовлетворено.
