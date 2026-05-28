Два типа мышления при стрессе: Как кортизол блокирует память на экзамене

Ученики забывают материал на экзаменах из-за стресса. Психолог Анастасия Кардиакос пояснила механизм этого явления. Кортизол повышается в крови при остром стрессе. Гормон усиливает тревогу и блокирует префронтальную кору. Эта зона мозга отвечает за логику, память и концентрацию. Знания не исчезают — стресс перекрывает к ним доступ.