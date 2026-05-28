Два типа мышления при стрессе: Как кортизол блокирует память на экзамене

Ученики забывают материал на экзаменах из-за стресса. Психолог Анастасия Кардиакос пояснила механизм этого явления. Кортизол повышается в крови при остром стрессе. Гормон усиливает тревогу и блокирует префронтальную кору. Эта зона мозга отвечает за логику, память и концентрацию. Знания не исчезают — стресс перекрывает к ним доступ.

Эксперт выделила два когнитивных типа реакции на стресс. Первый тип успокаивается внутренне — человек делает вдох, берёт паузу и мысли выстраиваются. Второй тип нуждается во внешней опоре — ему нужна первая фраза, схема или слово для запуска мышления, пишет «Радио 1».

Кардиакос отметила пользу написания шпаргалок. Процесс структурирует информацию и снижает тревогу. Мозг получает сигнал о страховке и кортизол снижается. Эксперт посоветовала начинать писать любую первую букву. Первое действие запускает ассоциации и возвращает доступ к знаниям.

Ранее Рособрнадзор уточнил, что выпускники могут держать на столе во время ЕГЭ. Кроме экзаменационных материалов разрешили воду, лекарства и перекус. Главное условие — упаковка и употребление еды не должны отвлекать других участников.

