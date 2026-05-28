Калининградский янтарный комбинат перевыпустил винтажную брошь-бабочку с природной окраской

Красную книгу. В отличие от оригинала, новое украшение производится методом литья. Для точной передачи огненно-чёрных оттенков крыльев мастера применили закалку янтаря и декорирование поталью.
Оправа выполнена из позолоченного серебра. Размах крыла — 4 см, вес — около 5 граммов. Каждое изделие уникально за счёт неповторяющегося рисунка на янтаре.
Как отметила заместитель гендиректора комбината Майя Скворцова, технология нанесения потали внутри изделия позволила максимально приблизить украшение к природному прототипу. Комбинат, входящий в структуру «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех, является единственным в мире предприятием промышленной добычи и переработки янтаря.
Ежегодно выпускается более 170 тысяч ювелирных изделий.