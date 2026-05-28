В Новосибирской области запретили продавать детям краски и бензин

В Новосибирской области запретили продажу детям бензина, дизельного топлива, а также лаков, красок и других опасных веществ. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».
В ходе представления законопроекта прокурор Новосибирской области Александр Бучман подчеркнул, что введение этого запрета обусловлено необходимостью обеспечить безопасность, ограничить доступ несовершеннолетних к легковоспламеняющимся веществам, а также минимизировать вероятность возникновения поджогов и дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Согласно законопроекту, несовершеннолетним до 18 лет будет запрещена продажа бензина, дизельного топлива и органических растворителей, лаков, красок, эмалей в розницу. Исключение сделали для подростков старше 16 лет, которые имеют водительские права и заправляют легковые машины.
Запрет не касается водно-дисперсионных и порошковых лакокрасочных материалов.
Законопроект «О внесении изменения в статью 22 Закона Новосибирской области “О защите прав детей в Новосибирской области” был принят во втором чтении почти единогласно. Никто не проголосовал против или не воздержался, хотя несколько депутатов не участвовали в голосовании.
Кроме того, депутаты Новосибирской области внесли изменения в закон «Об административных правонарушениях», запрещающие продажу топлива и красок детям. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 30 тысяч рублей для организаций. Повторные нарушения повлекут за собой более суровые наказания.
