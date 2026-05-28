В Краснодаре обновят сквер Памяти Героев Великой Отечественной войны

Там планируют установить скамейки и сцену, высадить деревья и кустарники, оборудовать детскую площадку, уложить тротуарную плитку.

Благоустройство сквера Памяти Героев Великой Отечественной войны началось в Краснодаре по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

«В сквере планируется положить около 1600 квадратных метров тротуарной плитки, установить сцену, ограждение, бордюры, скамейки и урны. Обязательно обеспечим освещение и видеонаблюдение — это вопрос безопасности жителей», — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Проскуряков.

Всего в сквере планируют установить 37 скамеек, в том числе в виде качелей. Также там оборудуют детскую площадку, высадят деревья и кустарники. Чтобы растениям хватало влаги, в сквере наладят систему автополива.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.