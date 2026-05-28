Пожилых нижегородцев научат пользоваться цифровыми сервисами ЖКХ

В Нижегородской области запустили программу по обучению пожилых и маломобильных граждан дистанционным технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго НН». Специалисты гарантирующего поставщика электроэнергии помогают клиентам освоить личный кабинет, мобильное приложение, а также способы онлайн-оплаты счетов и передачи показаний приборов учета без выхода из дома.
Для реализации этого проекта «ТНС энерго НН» развивает сотрудничество с региональными органами социальной защиты населения. В рамках «Дней клиента» энергетики не только проводят практические занятия для пенсионеров, но и обучают самих социальных работников, чтобы те могли в дальнейшем помогать своим подопечным уверенно пользоваться интернетом для решения бытовых вопросов.
Обучение организовано в формате интерактивных мастер-классов, где наглядно демонстрируется процесс регистрации в сервисах и подключение электронной квитанции. В завершение встреч участникам выдают памятки с пошаговыми инструкциями и магниты с QR-кодами для быстрого перехода к цифровым услугам.
