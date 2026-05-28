Ограничения на полеты вводили в нижегородском аэропорту 28 мая

Атака БПЛА на Нижегородскую область была отражена ночью.

Источник: Комсомольская правда

В нижегородском аэропорту 28 мая были введены временные ограничения на полеты. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. По данным Росавиации, ограничения продлились с 3:51 до 9:41. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Закрытие воздушного пространства было связано с атакой беспилотников на Нижегородскую область. Всего над территорией Россиии прошедшей ночью уничтожили 62 беспилотника.

По словам губернатора Глеба Никитина, в результате происшествия никто не пострадал, однако обломки дрона попали в здание областного суда. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, у него повреждена кровля. В настоящее время на месте работают спасатели. Суд пока приостановил работу, а все запланированные заседания перенесены.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
