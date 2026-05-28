Baza: Российские пары начали ревновать партнеров к ChatGPT

Пары в России начали ревновать партнеров к нейросетям — некоторые психологи уже называют это «новым любовным треугольником». Об этом в четверг, 28 мая, рассказали в Telegram-канале Baza.
По словам специалистов, к ним на приемы все чаще приходят супруги, которые жалуются на вмешательство в ИИ личную жизнь. Эксперт по семейным взаимоотношениям Елена Гречко привела в пример «классический сценарий»: партнеру не хватает внимания, он идет за поддержкой к ChatGPT и проводит время с виртуальным собеседником.
Второй партнер начинает воспринимать это как эмоциональную измену, поэтому и начинает ревновать. Пока что подобные ситуации не носят массовый характер, однако высока вероятность всплеска таких обращений.
По словам других специалистов, супруги также могут использовать общение с ИИ, чтобы избежать эмоциональных разговоров и дистанцироваться от проблем. Нейросеть успешно справляется с утешением, так как значительно развила уровень эмпатии, уточнили в публикации.
