Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Baza: Российские пары начали ревновать партнеров к ChatGPT

Пары в России начали ревновать партнеров к нейросетям — некоторые психологи уже называют это «новым любовным треугольником». Об этом в четверг, 28 мая, рассказали в Telegram-канале Baza.

Пары в России начали ревновать партнеров к нейросетям — некоторые психологи уже называют это «новым любовным треугольником». Об этом в четверг, 28 мая, рассказали в Telegram-канале Baza.

По словам специалистов, к ним на приемы все чаще приходят супруги, которые жалуются на вмешательство в ИИ личную жизнь. Эксперт по семейным взаимоотношениям Елена Гречко привела в пример «классический сценарий»: партнеру не хватает внимания, он идет за поддержкой к ChatGPT и проводит время с виртуальным собеседником.

Второй партнер начинает воспринимать это как эмоциональную измену, поэтому и начинает ревновать. Пока что подобные ситуации не носят массовый характер, однако высока вероятность всплеска таких обращений.

По словам других специалистов, супруги также могут использовать общение с ИИ, чтобы избежать эмоциональных разговоров и дистанцироваться от проблем. Нейросеть успешно справляется с утешением, так как значительно развила уровень эмпатии, уточнили в публикации.

Тем временем антиплагиат-сервисы не допускают студентов вузов до защиты диплома, обвиняя их в использовании нейросетей. После обновлений программ проверки они ошибочно принимают мысли учащихся за сгенерированный текс. «Вечерняя Москва» рассказывает, как грамотно использовать нейросети при написании диплома.