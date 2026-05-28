Юным красноярцам запретили купаться без присмотра взрослых

«Помню, в советские времена, чтобы вывести детей в палаточный лагерь, нужен был минимум согласований. И проблем не возникало, все живы-здоровы, все выросли и с радостью вспоминают наши походы. Сейчас, чтобы вывести куда-то группу, надо иметь железные нервы. И требования постоянно растут: уведомить полицию, уведомить Роспотребнадзор. Давайте зададим себе вопрос: а не усиливаем ли мы инфантилизм общества, который и так высок, подобными шагами?», — заявил «РГ» Владимир Дюков, известный российский альпинист, преподаватель туризма с многолетним стажем.