Юным красноярцам запретили купаться без присмотра взрослых

Заксобрание Красноярского края приняло в первом чтении законопроект, который запрещает детям до 14 лет посещать водоемы без сопровождения взрослых.
Для детей младше семи лет это ограничение усиливается: им запрещено купаться даже в присутствии родителей, если не используются «индивидуальные спасательные средства».
Законопроект внесла региональная прокуратура. Необходимость введения таких мер, пояснил надзорный орган, обоснована статистикой: за последние пять лет на территории края утонули 55 детей. По словам первого заместителя прокурора Красноярского края Артема Шибакова, который представил законопроект, почти во всех случаях причиной трагедий было отсутствие должного контроля со стороны взрослых.
Шибаков отметил, что новый закон должен стать эффективным инструментом профилактики. Если несовершеннолетний будет замечен на берегу водоема без взрослых, его родителям грозит штраф. Контролировать соблюдение закона будут полицейские во время рейдов, а также, как рассчитывает прокуратура, неравнодушные граждане.
Законопроект вызвал скепсис у некоторых депутатов. Для подростков (это ведь трудный возраст) характерно стремление делать все по-своему. Намерение контролировать каждый их шаг заранее обречено на провал.
«Кто сидит дома в 13 лет с книгой в руках? Родители на работе, как они будут контролировать детей? Подросток в любом случае будет пытаться показать свою взрослость. Здесь нужны другие меры», — уверена депутат ЗС, журналист Елена Пензина.
Еще больше сомнений у общественников. С одной стороны, благие намерения прокуратуры понятны. С другой — не все в жизни можно исправить с помощью буквы закона.
«Помню, в советские времена, чтобы вывести детей в палаточный лагерь, нужен был минимум согласований. И проблем не возникало, все живы-здоровы, все выросли и с радостью вспоминают наши походы. Сейчас, чтобы вывести куда-то группу, надо иметь железные нервы. И требования постоянно растут: уведомить полицию, уведомить Роспотребнадзор. Давайте зададим себе вопрос: а не усиливаем ли мы инфантилизм общества, который и так высок, подобными шагами?», — заявил «РГ» Владимир Дюков, известный российский альпинист, преподаватель туризма с многолетним стажем.