Шойгу назвал неприемлемыми планы Франции на другие страны: чего добивается Париж

Франция планирует разместить свое ядерное оружие в третьих странах, что совершенно неприемлемо. Об этом на I Международном форуму по безопасности под эгидой Совбеза РФ заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, сейчас западная «тройка» вместе подвигает инициативу многосторонних переговоров по стратегической стабильности. Вместе с тем, эти правительства самопиарятся и усиливают прессинг на другие страны.
Так, в частности, обратил внимание Шойгу, Париж продвигает тему не только совместных ядерных учений, но и размещения своего ядерного оружия в других странах.
«Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран глобального Юга и Востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания», — уточнил секретарь Совета безопасности РФ.
Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что французские планы развернуть ядерное оружие в Европе будут приняты во внимание. Российские военные обновят список целей на случай конфликта.
В марте французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ядерную доктрину нужно ужесточить из-за новых угроз. Президент также поручил увеличить количество ядерного оружия в стране.