В Калининградской области планируют ввести штрафы для операторов аренды самокатов

В Калининградской области планируют ввести штрафы для операторов аренды электросамокатов. Поправки подготовили в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
Согласно проекту поправок, дополнения вносятся в статью о нарушении требований по обеспечению комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению эстетического состояния территорий муниципалитетов. Кикшеринговые компании смогут наказывать, если самокаты оставляют вне специальных площадок. Операторы также будут нести ответственность, если не ограничивают скорость на отдельных территориях по требованию властей.
Кроме того, нарушением будет считаться использование физлицами «средств индивидуальной мобильности посредством двигателя в установленных нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Калининградской области зонах запрета их эксплуатации и (или) оставлении такого средства в данной зоне».
Наказанием служит административный штраф на граждан в размере 3−5 тысяч рублей, на должностных лиц — 10−50 тысяч, на юридических — 50−100 тысяч. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
В Калининграде несколько лет пытаются упорядочить движение на средствах индивидуальной мобильности. В 2023 году на тротуары нанесли специальную разметку, а также определили запретные зоны. Среди них — скверы у бывшего ДКМ и Дома искусств, мемориал 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика», площадь Победы, парк «Юность» и другие.
Кроме того, в Калининграде делают парковки для самокатов. В городе есть территории, где можно двигаться со скоростью не более 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть в телеграм-боте.