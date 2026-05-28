Факелы, пушки и «Капсула времени»: Как Северная столица отпраздновала 323-й день рождения

Петербург отметил день рождения.
В Мариинском дворце заложили капсулу времени для 2126 года, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Внутри разместили медали к 80-летию Победы, схему метро и модель подлодки «Лада». Губернатор Александр Беглов отметил, что послание покажет потомкам, как живут петербуржцы сегодня. Спикер парламента Александр Бельский добавил, что мысль о 2126 годе вызывает трепет.
Глава Общественной палаты произвела полуденный залп с бастиона крепости. Парад дирижёров удивил зрителей: оркестром по очереди управляли восемь маэстро. Ростральные колонны зажгли факелы. Вечером мосты подсветили цветами триколора. Дождь не остановил празднование — петербуржцы продолжили поздравлять город.
