Факелы, пушки и «Капсула времени»: Как Северная столица отпраздновала 323-й день рождения

Петербург отметил 323-й день рождения. Торжества начались у памятника Петру Первому. Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил заупокойную литию. В Петропавловской крепости прошёл парад юношеских оркестров.

Источник: Life.ru

Петербург отметил день рождения. Видео © телеканал «Санкт-Петербург».

В Мариинском дворце заложили капсулу времени для 2126 года, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Внутри разместили медали к 80-летию Победы, схему метро и модель подлодки «Лада». Губернатор Александр Беглов отметил, что послание покажет потомкам, как живут петербуржцы сегодня. Спикер парламента Александр Бельский добавил, что мысль о 2126 годе вызывает трепет.

Глава Общественной палаты произвела полуденный залп с бастиона крепости. Парад дирижёров удивил зрителей: оркестром по очереди управляли восемь маэстро. Ростральные колонны зажгли факелы. Вечером мосты подсветили цветами триколора. Дождь не остановил празднование — петербуржцы продолжили поздравлять город.

Ранее Life.ru рассказывал о предстоящем визите официального представителя США в Петербург на ПМЭФ. Родни Мимс Кук занимает пост главы Федеральной комиссии США по изящным искусствам. Он впервые приедет на петербургский форум. Оргкомитет мероприятия и Госдепартамент Соединённых Штатов подтвердили его участие.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

