Фестиваль «Активная волна» собрал в Удмуртии 24 участника

Мероприятие было приурочено к Международному дню скандинавской ходьбы.

Участниками фестиваля «Активная волна», приуроченного к Международному дню скандинавской ходьбы и состоявшегося в поселке Кизнер в Удмуртии, стали 24 человека. Организация таких мероприятий способствует выполнению задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Кизнерского района.

Свои силы на фестивале попробовали пожилые люди. Они соревновались в двух возрастных категориях. Мужчины преодолели дистанцию 3 километра, женщины — 2. По итогам состязаний были определены призеры. Первое место заняли Виталий Чукавин, Анатолий Репин, Ираида Байбикова и Нина Машканцева.

«Фестиваль “Активная волна” в очередной раз подтвердил свою значимость как площадка для поддержания физической активности и социального взаимодействия среди пожилых граждан, способствуя реализации целей нацпроекта по обеспечению достойной и активной старости», — подчеркнули в районной администрации.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.