В Ростове сильный ветер стал причиной падения 32 аварийных деревьев

Об этом сообщает администрация города.

Из‑за сильного ветра в Ростове‑на‑Дону упало 32 аварийных дерева. Больше всего происшествий зафиксировано в Октябрьском районе — там рухнули 8 деревьев. В Ворошиловском районе зафиксировано 7 случаев, в Советском — 5, в Кировском — 4, в Железнодорожном — 3. В Первомайском и Ленинском районах упало по 2 дерева, в Пролетарском — 1.

На текущий момент коммунальные и экстренные службы устранили последствия падения 9 деревьев, ещё 23 объекта остаются в работе.

Власти призывают жителей Ростова быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями.