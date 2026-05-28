В Ростове сильный ветер стал причиной падения 32 аварийных деревьев

Из‑за сильного ветра в Ростове‑на‑Дону упало 32 аварийных дерева. Больше всего происшествий зафиксировано в Октябрьском районе — там рухнули 8 деревьев. В Ворошиловском районе зафиксировано 7 случаев, в Советском — 5, в Кировском — 4, в Железнодорожном — 3. В Первомайском и Ленинском районах упало по 2 дерева, в Пролетарском — 1.