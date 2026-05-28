Приставы помогли калининградцу взыскать с изготовителя деньги за неисправное авто

Покупатель приобрел новый легковой автомобиль за 3,5 млн рублей. Спустя два года — до истечения гарантийного срока — начались серьёзные проблемы с рулевым оборудованием. Машину приняли на гарантийный ремонт, но его качество не устроило автовладельца. Он отказался подписать приемку и направил заявление об одностороннем отказе от договора. Дело дошло до суда, который постановил расторгнуть договор.