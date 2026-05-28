Приставы помогли калининградцу взыскать с изготовителя деньги за неисправное авто

С помощью судебных приставов калининградец вернул деньги за неисправное транспортное средство и получил компенсацию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Покупатель приобрел новый легковой автомобиль за 3,5 млн рублей. Спустя два года — до истечения гарантийного срока — начались серьёзные проблемы с рулевым оборудованием. Машину приняли на гарантийный ремонт, но его качество не устроило автовладельца. Он отказался подписать приемку и направил заявление об одностороннем отказе от договора. Дело дошло до суда, который постановил расторгнуть договор.
Покупателя суд обязал вернуть машину, а с изготовителя взыскать денежные средства по договору, разницу между ценой товара, установленной договором, и ценой на момент вынесения решения, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф — всего 15 млн рублей.
В качестве мер принудительного взыскания приставы запретили регистрационные действия с принадлежащими должнику 23 грузовыми фургонами марки «Hyundai» 2016−2019 г. в. и наложили арест на счета организации. Меры оказались эффективным. Часть долга поступила напрямую взыскателю, оставшиеся средства — на депозитный счет отделения. Вместе с тем судебные приставы сняли ограничения со счетов и движимого имущества должника только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 1,7 млн рублей, вынесенного за несвоевременное погашение задолженности.