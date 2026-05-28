Клычков «дал команду» орловским чиновникам вступать в «БАРС»

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС-Орел». Аналогичные решения приняли в районных администрациях. Об этом глава региона сообщил во время прямого эфира во «Вконтакте».

Господин Клычков отметил, что в работу по формированию «БАРС-Орел» «многие включаются»: неделю назад в добровольческий отряд искали 28 человек, а поступило более 40 заявок.

Губернатор добавил, что речь не идет о контракте на службу в зоне СВО: бойцы отряда будут в рамках мобилизационного людского резерва во взаимодействии с Минобороны сбивать беспилотники. Андрей Клычков уточнил, что они пройдут военные сборы и будут обеспечены техникой со стороны оборонного ведомства и властей региона.

Мобилизационный людской резерв (МЛР) — это часть граждан в запасе, находящаяся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Фактически — это гражданские, добровольно заключившие договор с Минобороны РФ. По условиям контракта они участвуют в занятиях и сборах, а при мобилизации самостоятельно прибывают в свою воинскую часть.

13 мая Андрей Клычков объявил о наборе в МЛР, уточнив, что «речь идет, в первую очередь, про мобильные группы реагирования на вражеские атаки БПЛА и охрану стратегических объектов». «Подобные формирования уже долгое время функционируют в соседних регионах, теперь пришло время и орловским патриотам самостоятельно стать на защиту родного края», — сказал тогда господин Клычков, не уточняя, что речь идет о формировании «БАРС-Орел».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», с середины мая формируется добровольческий отряд «БАРС-Воронеж». Предполагается, что его бойцы займутся обороной предприятий и критической инфраструктуры региона от БПЛА. Добровольцев хотят набирать в том числе из уже обученных обращению с оружием сотрудников местных частных охранных предприятий.

