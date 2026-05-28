В центре Владивостока частично перекроют движение в субботу из-за марафона

Администрация Владивостока ограничила парковку и движение на набережной Цесаревича.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 30 мая, во Владивостоке запретят движение машин и парковку на Корабельной набережной. Это связано с проведением «Зелёного марафона». О введении ограничения сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Запретят движение и парковку вдоль набережной Цесаревича и на её парковке. Сам забег пройдёт на набережной Цесаревича.

Согласно постановлению городской администрации, движение и парковка машин будут запрещены на участке от пересечения со Светланским переулком до пересечения с улицей Светланская в районе дома № 66. Ограничения действуют с 10:00 до 11:30.

Однако объявления, которые уже появились в этом месте, гласят, что ограничения будут действовать с 09:30 до 12:00.

«Зелёный марафон» будет проходить во Владивостоке в 13-й раз. Участникам предложат дистанции в 4,2 километра и в 402 метра. Дистанция в 402 метра предназначена для детей.

Торжественное открытие назначено на 10:00. Старт забега на 4,2 километра — на 10:30.