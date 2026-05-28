В Красноярском крае ожидаются ливни, грозы и град

В центральных и южных районах Красноярского края днем 29 мая и в течение суток 30 мая пройдут сильные дожди, ливни с грозами и градом. Ветер усилится до 15−25 м/с и больше, сообщили в МЧС.
По прогнозу среднесибирского УГМС в Красноярске 29 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, днем — сильный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5−10 м/с, днем при грозе порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 °C, днем +17…+19 °C.
Спасатели советуют во время непогоды оставаться в помещении, а на улице держаться подальше от заборов и рекламных щитов.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.