В Красноярском крае за неделю более тысячи человек пострадали от клещей

За последние семь дней в Красноярском крае 1099 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей. Среди пострадавших — 258 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
С начала эпидсезона число жителей региона, пострадавших от укусов клещей, достигло 4729 человек. У 18 заболевших выявлены клещевые инфекции: зарегистрировано 6 случаев клещевого вирусного энцефалита, 11 случаев боррелиоза, в том числе 6 среди детей, а также 1 случай сибирского клещевого тифа.
По данным специалистов, численность клещей на контрольных маршрутах достигает 45 особей на один флагокилометр при эпидемически безопасном уровне до 0,5.
Для снижения риска заражения в крае продолжаются акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 2320 гектаров территории.
Роспотребнадзор напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха на природе, а также внимательно осматривать домашних животных после прогулок.
