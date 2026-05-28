Хабаровские дерматологи лечат детей, хрупких, как бабочка

Краевому кожно-венерологическому диспансеру в этом году исполнилось 100 лет. В 1926 году Хабаровск был точкой пересечения торговых путей, через него следовало много проезжих купцов, которые, покончив с делами, развлекались, как могли. Прямо на центральной улице города располагались тогда злачные заведения, где женщины оказывали им сексуальные услуги.
Отсюда такое количество людей, которые вынуждены были потом лечиться от дурных болезней, в том числе и от той, которая носила красивое название французской.
О том, чем живет кожвендиспансер теперь, рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня».
Французская болезнь.
Больных надо было не просто обнаружить — невольными жертвами чьих-то сомнительных удовольствий становились их домашние, а их тоже надо было выявить, обследовать, лечить и потом наблюдать три-пять лет. А потому и приняли решение создать диспансер.
Изначально это было лишь два кабинета на базе 301-го госпиталя. Через несколько лет сформировалась служба, которая координировала деятельность всех врачей-дерматовенерологов на территории Хабаровского края, куда входили Магаданская область, Чукотка, Амурская и Еврейская автономная области.
Через год после образования диспансера создаётся первая лаборатория, которая централизованно обследовала всех пациентов на сифилис. Учреждению выделили отдельное здание на улице Театральной, 4 — это бывший костёл.
В 2003 году городской и краевой диспансеры объединили в единое учреждение — краевой кожно-венерологический диспансер, который существует и поныне.
Хабаровское лечебное учреждение считается одним из лучших в стране по степени обеспеченности оборудованием: оно здесь самое современное. А ещё лаборатория кожвендиспансера — единственная в России из дерматовенерологических — имеет аккредитацию в системе Роскачества, то есть её исследования соответствуют мировым стандартам.
Получить аккредитацию очень непросто, а тем более подтверждать её. И тем не менее раз в два года диспансер это делает.
А ещё в апреле нынешнего года группа хабаровских врачей запатентовала методику лечения атрофических поражений гениталий с использованием фотодинамической терапии. И это тоже говорит о высоком уровне специалистов, которые здесь работают.
Нравы и культура поведения наши, судя по числу пациентов заведения, несколько поменялись. Здесь отмечают вспышку венерических заболеваний с 1991 по 2002 год, потом количество больных, как утверждают медики, начало снижаться, и сегодня оно относительно стабильное.
Увидеть опасность там, где она ещё не видна.
Что касается кожных болезней, которые здесь лечат, то их стало ненамного больше, но они приобретают более тяжёлое течение. Почему?
Как ни странно, это связано с тем, что мы слишком тщательно ухаживаем за собой. И то, что нам кажется особо нежной заботой, на самом деле воспринимается кожей как агрессивное к ней отношение. Средства для ухода за кожей, даже если они увлажняющие и гипоаллергенные, снижают её защитную функцию.
Пользуясь ими без меры, каждый день, мы чрезмерно обезжириваем свой покров. Душ с мочалкой и гелем — один раз в неделю, не более! Таковы настоятельные рекомендации медиков.
Иначе кожа становится легко уязвимой, подверженной инфекционным заболеваниям, а у пациентов с хроническими диагнозами течение болезни усугубляется. Они протекают тяжело.
Не добавляют здоровья нашей коже и стрессы, неправильное питание, неконтролируемый приём лекарств, когда люди назначают их себе сами.
С увеличением продолжительности жизни доктора отмечают такую опасную тенденцию, как рост злокачественных и пограничных заболеваний кожи, опасных пигментных пятен. Раннее выявление предраковых заболеваний — тоже задача дерматологов.
Каждый кабинет в кожвендиспансере оснащён ручным дерматоскопом, который позволяет провести скрининг кожного покрова. По какому бы поводу ни обратился к ним пациент, доктор обязательно осматривает его пигментные пятна. Врач может своевременно заподозрить их перерождение.
В диспансере есть уникальная система, которая позволяет выявлять онкологические заболевания кожи, в том числе меланому, на ранних стадиях, когда изменения ещё не видны невооружённым глазом.
Аппарат фиксирует все образования, которые есть на теле человека, а через год старое изображение накладывается на новое — и можно понять, сколько появилось новых элементов, как изменились старые.
Для ускорения процессов в систему встроена программа искусственного интеллекта, которая в автоматическом режиме рассчитывает дерматоскопические индексы и индекс патогенности образования.
Тяжёлые хронические заболевания, такие, как псориаз, экзема, атопический дерматит (а они поражают не только кожу, но и суставы), лечат не только классическими лекарственными средствами, но теперь ещё и современными — путём воздействия поляризованным светом и магнитными волнами.
Для больных с грибковыми заболеваниями применяются ультразвуковые ванны, которые позволяют вводить препарат наружно, когда у пациента есть противопоказания для приёма внутрь.
Плюс широко используются генно-инженерные препараты для лечения больных с тяжёлыми формами псориаза, атопического дерматита, псориатического артрита. И спектр этих препаратов расширяется. Первому пациенту провели такую терапию в 2008 году, сегодня их уже больше ста.
Эффект виден уже через две-четыре недели после начала терапии, то есть в два раза быстрее, чем обычно. У больных псориазом очищается кожа, они чувствуют облегчение боли в суставах. Пациенты радуются, говорят: «Я танцевать хочу!» Хотя до этого им трудно было встать с постели.
Врачи повторяют ту известную истину, что наш организм — единое целое: не может клетка кожи жить отдельно от других. А потому внешнее воспаление воздействует на синовиальные оболочки суставов, слизистую кишечника, сосудов, страдают внутренние органы и сердечно-сосудистая система.
Именно поэтому болезни кожи надо обязательно лечить, иначе человек никогда не станет здоров.
Дети — хрупкие, как бабочки.
В диспансере научились помогать маленьким пациентам с тяжёлыми врождёнными патологиями — их называют дети-бабочки. При содействии фонда «Круг добра» в Хабаровске открылся первый на Дальнем Востоке Центр генных дерматозов.
Теперь детям с редкими генетическими заболеваниями и их родителям не нужно летать в Москву или Санкт-Петербург на процедуры.
Кожный покров у таких детей настолько хрупкий, что малейшая травма или даже крепкое прикосновение вызывают отслойку эпидермиса и появление глубоких эрозий на коже.
Таким пациентам требуются особые бинты, салфетки, вата, специальные зубные щётки, одежда без швов, травмирующих кожу. Только перевязочные средства для одного ребёнка в месяц обходятся в 350 000 рублей.
Вылечить таких детей, увы, нельзя, но можно облегчить их страдания. В мире два года назад зарегистрирован первый таргетный препарат, и теперь он стал использоваться.
В этом году в диспансере провели курс лечения первому ребёнку — мальчику пяти лет. Врачи увидели хорошие результаты: эрозии на коже малыша стали быстро заживать. У всех, кто страдает тяжким недугом, появилась надежда.
Другой их больной — парень, которому исполнилось 23 года, с тяжёлой формой буллёзного эпидермолиза — смог закончить институт. Понятно, что это буквально подвиг родителей — ежедневный, самоотверженный, без отдыха и перерыва. Но и профессионализм врачей, которые делают то, что ещё недавно считалось совершенно невозможным.