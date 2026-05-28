Китай влияет на экспорт аграрной продукции из Сибири

В целом продукция из СФО экспортировалась в восемь стран. Так, из Алтайского края было отправлено 262 тысячи тонн, или 63 процента от общесибирских объемов отгрузок масличных культур. Регион нарастил поставки прежде всего в Казахстан и Китай. Сотрудничество Новосибирской области с КНР и рост экспорта льна позволили региону с объемом в 65 тысяч тонн (шестнадцать процентов от общесибирской доли) остаться на втором месте по экспорту масличных культур. Отгрузки льна из Омской области в Китай и Казахстан обеспечили этому субъекту РФ третье место в экспортном рейтинге и долю в тринадцать процентов в СФО по отгрузке масличных.