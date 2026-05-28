Китай влияет на экспорт аграрной продукции из Сибири

Еще в начале января полтора десятка больших складских помещений у заслуженного работника сельского хозяйства РФ Виктора Траутвейна были под завязку забиты урожаем прошлого года. Чтобы его сберечь, пришлось выгонять на зимовку под открытым небом тракторы, комбайны и другую технику. «Куда ж вы денете такой урожай?» — спросил я у Виктора Христьяновича. — «Весь на экспорт уйдет», — отмахнулся фермер из Косихи. И ведь ушел — как и у многих других фермеров Алтайского края. Но были нюансы: наши аграрии научились получать большие урожаи, но, увы, не очень хороши в работе с необходимой документацией.
Расширение географии поставок зерна на международные рынки стало одним из главных трендов для аграрного сектора Западной Сибири. Как сообщил в середине мая руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Сергей Рябых, за минувший год объем зарубежных поставок зерновых, зернобобовых и масличных культур с территории края превысил отметку в полтора миллиона тонн. Схожие процессы — в Омской и Новосибирской областях.
Быстро развивается экспорт не только зерновых, но и масличных культур, контроль за которыми сейчас находится под особым вниманием государства. По словам директора Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Марии Шостак, к концу апреля экспорт сибирских масличных культур вырос на 28 процентов (до 413 тысяч тонн). Положительную динамику показали лен, подсолнечник и соя. Выросли поставки в Китай, Казахстан и Киргизию.
В целом продукция из СФО экспортировалась в восемь стран. Так, из Алтайского края было отправлено 262 тысячи тонн, или 63 процента от общесибирских объемов отгрузок масличных культур. Регион нарастил поставки прежде всего в Казахстан и Китай. Сотрудничество Новосибирской области с КНР и рост экспорта льна позволили региону с объемом в 65 тысяч тонн (шестнадцать процентов от общесибирской доли) остаться на втором месте по экспорту масличных культур. Отгрузки льна из Омской области в Китай и Казахстан обеспечили этому субъекту РФ третье место в экспортном рейтинге и долю в тринадцать процентов в СФО по отгрузке масличных.
В то же время в зерновом секторе специалисты отмечают проблемы с документооборотом. Производители систематически допускают ошибки при составлении деклараций, что влечет за собой серьезные последствия. По результатам надзорных мероприятий Россельхознадзора действие свыше тысячи деклараций было аннулировано — иначе говоря, каждый пятый проверенный документ оказался оформлен с нарушениями.
Но дело не только в неряшливой работе с документацией. Руководители федеральных ведомств обратились к аграриям с требованием принимать во внимание фитосанитарные карантинные нормы государств-получателей и исключать присутствие в экспортных партиях сорных растений, которые, в отличие от России, признаются карантинными в странах-импортерах — например, в Китае.
На прошлой неделе в Шанхае прошла SIAL Shanghai 2026 — крупнейшая азиатская выставка в сфере продуктов питания. Она традиционно собрала на своей площадке производителей, дистрибьюторов, закупщиков и представителей сегмента HORECA. В работе выставки приняли активное участие россияне, в том числе сибиряки. Вот что корреспондент «РГ» выделил из того, что рассказали директор ФГБУ «ЦОК АПК» Руслан Хасанов и специалисты Алтайского филиала этого учреждения.
Отгрузки российской сельхозпродукции в КНР достигли отметки 5,8 миллиона тонн. И этот рост был обеспечен не пшеницей. Зерновая корзина в целом удержала высокие показатели за счет других культур (прежде всего гороха, семян льна, сои и кукурузы), что свидетельствует о заметном сдвиге в структуре российско-китайской зерновой торговли. В прошлом году Россельхознадзор вел курс на расширение экспортных возможностей для отечественного зерна, последовательно снимая торговые барьеры на ключевых направлениях. Результатом стало подписание четырех протоколов с Главным таможенным управлением Китая — документов, которые фактически открыли местный рынок для манной крупы, ржаной муки, маша и пшеничных отрубей.
На этом продвижение не остановилось. Российским производителям удалось добиться выхода на китайский рынок еще с целым рядом позиций: четырьмя видами зерновых хлопьев — многозерновой смесью (четыре злака), гречневыми, пшенными и кукурузными, а также с пищевым соевым шротом и свекловичным жомом с добавлением мелассы. Каждая из этих позиций потребовала немало терпения, став результатом длительных переговоров и серьезной технической работы с китайской стороной.
Вообще в последние годы в КНР отмечается бум российских товаров. Популярность отдельных отечественных брендов достигла такого уровня, что местные производители начали массово выпускать подделки. В особом почете у китайских потребителей, например, — зефир, колбасные изделия и шоколад «Аленка», который местные жители окрестили «Большой головой».
Экспортная инфраструктура из РФ в Китай выстроена по нескольким ключевым направлениям: черноморские и дальневосточные морские порты обеспечивают основной грузопоток, а железнодорожные коридоры с опорным терминалом в Забайкалье формируют надежную сухопутную артерию для поставок в Поднебесную. Китайский вектор экспорта — это прежде всего Сибирь и Дальний Восток, и здесь все подчинено логике географии и экономики.
Везти сибирское зерно через всю страну в западные порты, чтобы затем отправить его в Африку или на Ближний Восток — затея заведомо убыточная: транспортные издержки попросту сожрут всю маржу. Китай в этом отношении не просто удобный сосед, а практически безальтернативный партнер, соперничает с ним только Казахстан. Тогда как Кыргызстан, следующий претендент на сибирскую зерновую продукцию, уступает каждому из них примерно в десять раз.
Есть и еще один существенный фактор: внутренние цены на зерно в сибирских регионах традиционно держатся ниже среднероссийского уровня, что повышает экспортную привлекательность поставок отсюда. При этом Пекин целенаправленно наращивает закупки фуражного зерна, которое идет на корм сельскохозяйственным животным.
Несмотря на то что Китай диверсифицирует зерновые поставки, активно работая с Австралией и Канадой, для сибирских производителей он остается главным экспортным окном — альтернативные рынки закрыты из-за логистических и регуляторных барьеров. Но сильным козырем в руках российских аграриев служит полный запрет на выращивание ГМО-зерна: в эпоху, когда китайский потребитель стал требовательнее относиться к качеству продовольствия, это делает отечественную продукцию по-настоящему востребованным товаром на рынке КНР.
В связи с этим стремительно меняется и структура посевов, что особенно заметно в СФО. Яркий пример: в 2025 году производство рапса в РФ достигло исторического рекорда (более 5,5 миллиона тонн), причем лидерами стали сибирские регионы, обеспечившие основной прирост. В топ-5 регионов России по сбору рапса вошли Алтайский край (526,3 тысячи тонн, что больше на 48,8 процента к уровню 2024 года), Красноярский край (511 тысяч, плюс 28,5 процента), Новосибирская (425,5 тысячи, плюс 60,7 процента), Омская (356,1 тысячи, плюс 56,7 процента) и Кемеровская области (335,6 тысячи тонн, плюс 34,7 процента).
А ведь еще десять лет назад эта культура считалась исключительно южной, в Сибири с рапсом только экспериментировали. Такой тренд обусловлен тем, что именно Китай является чуть ли не единственным покупателем сибирских растительных масел — подсолнечного, рапсового, льняного, соевого. Около 98 процентов этой категории экспорта поддерживается как раз Поднебесной.
Чтобы экспортные поставки шли без сбоев и соответствовали жестким стандартам безопасности, минсельхоз России и Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину подписали ряд протоколов. Так, сибирские аграрии должны понимать, что принятые документы — не пустая формальность и ничего не стоящие бумажки. Они запускают полноценный мониторинг на каждом этапе производственной цепочки, от поля до границы, гарантируя китайской стороне прозрачность и прослеживаемость каждой партии сельхозпродукции.
В тему.
Есть устойчивое выражение «немецкий порядок». В 2010 году «золотое перо» «Российской газеты», большой знаток Юго-Восточной Азии и Японии Всеволод Овчинников на встрече с коллегами по редакции, отвечая на мой вопрос «К кому из европейских народов ближе всего китайцы?», не раздумывая ответил: «К немцам. Китайцы — это азиатские немцы, они тоже любят порядок». Современные реалии заставляют привыкать наших сельхозпроизводителей к «китайскому порядку».