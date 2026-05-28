В Хабаровске продлят работу общественного транспорта после концерта в честь Дня города

Транспорт будет работать по следующим направлениям. От Комсомольской площади хабаровчан развезут троллейбусы маршрутов № 1 и № 9, а также автобусы № 14 и № 82. От остановки «Академия физкультуры» — автобус № 71. От площади Ленина — маршрут № 21. От «Управления ДВЖД» — № 8, № 10 и № 23. С Уссурийского бульвара — № 25. От Речного вокзала — № 33. От Краевой научной библиотеки — автобусы № 1С, № 29П, № 34, № 56 и № 83П. От Театра юного зрителя — № 1 Л и № 29К. От Театра Драмы — № 73. От улицы Муравьёва-Амурского — трамвай № 1.