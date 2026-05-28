Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае подросткам создадут почти 3 тысячи рабочих мест в 2026

Школьники смогут получить первый трудовой опыт через службу занятости и работодателей региона.

В Хабаровском крае в 2026 году планируют создать 2,8 тысячи временных рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным ведомства, в текущем году служба занятости уже заключила 131 договор с работодателями на создание 1940 рабочих мест. Всего планируется трудоустроить 2890 несовершеннолетних.

Сейчас работу уже получили 40 подростков в разных районах края, включая район имени Лазо, Хабаровск и Хабаровский район. Как отмечают в краевом комитете по труду и занятости населения, для молодых людей это возможность получить первый официальный трудовой опыт и заработать в свободное от учёбы время.

Работодателями выступают учреждения и организации региона — от школ и молодёжных центров до предприятий и лабораторий. Подростки осваивают разные виды занятости: от уборки территорий и работы разнорабочими до курьерской доставки и технических должностей.

Для трудоустройства достаточно подать заявление через портал «Работа России» с использованием учётной записи «Госуслуг».