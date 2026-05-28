Черняховскому школьнику, пролетевшему сквозь два этажа в заброшенной казарме, выплатили 700 тысяч рублей

После инцидента собственник закрыл свободный доступ к зданию.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске 12-летнему мальчику, который получил травмы после падения в заброшенной казарме на улице Тухачевского, выплатили компенсацию морального вреда. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в четверг, 28 мая.

Проверка показала, что здание принадлежит компании «Версия-Калининград», но собственник не ограничил к нему свободный доступ. После инцидента вход закрыли — перед объектом установили высокий бетонный забор. Пострадавшему школьнику выплатили 700 тысяч рублей.

5 апреля мальчик вместе с другими подростками гулял по заброшенному зданию и провалился с четвёртого этажа на второй. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга, перелом руки, травму живота, а также ушибы спины и таза. После происшествия прокуратура начала проверку.