Запасы устриц в Приморье восстановлены после паводков

Популяция устриц в Приморье восстановилась после сокращения, вызванного сильными дождями и паводками в 2024 году. Из-за резкого снижения солёности прибрежных вод тогда погибла значительная часть моллюсков — как в дикой природе, так и на марикультурных фермах. В ответ на это власти временно ограничили промысел, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Согласно данным рыбохозяйственной науки, численность устриц на сегодняшний день вернулась к устойчивому уровню.
«Теперь предприятия снова могут получить квоты на добычу устриц. На 2026 год для промышленного вылова в подзоне Приморье установлен общий допустимый объём почти 299 тонн», — сказала заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова.
Отмечается, что в апреле 2026 года Росрыболовство завершило приём заявок, и к распределению квот допущены 13 хозяйствующих субъектов — юридические лица, индивидуальные предприниматели и один потребительский кооператив.