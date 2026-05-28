Запасы устриц в Приморье восстановлены после паводков

Популяция устриц в Приморье восстановилась после сокращения, вызванного сильными дождями и паводками в 2024 году. Из-за резкого снижения солёности прибрежных вод тогда погибла значительная часть моллюсков — как в дикой природе, так и на марикультурных фермах. В ответ на это власти временно ограничили промысел, сообщила пресс-служба краевого правительства.