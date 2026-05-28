Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запасы устриц в Приморье восстановлены после паводков

Рыбопромышленники вновь получат квоты на вылов — общий объём на 2026 год составит 299 тонн.

Источник: PrimaMedia.ru

Популяция устриц в Приморье восстановилась после сокращения, вызванного сильными дождями и паводками в 2024 году. Из-за резкого снижения солёности прибрежных вод тогда погибла значительная часть моллюсков — как в дикой природе, так и на марикультурных фермах. В ответ на это власти временно ограничили промысел, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Согласно данным рыбохозяйственной науки, численность устриц на сегодняшний день вернулась к устойчивому уровню.

«Теперь предприятия снова могут получить квоты на добычу устриц. На 2026 год для промышленного вылова в подзоне Приморье установлен общий допустимый объём почти 299 тонн», — сказала заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова.

Отмечается, что в апреле 2026 года Росрыболовство завершило приём заявок, и к распределению квот допущены 13 хозяйствующих субъектов — юридические лица, индивидуальные предприниматели и один потребительский кооператив.