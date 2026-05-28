В Летний сад после зимовки вернулась пара лебедей

В Карпиев пруд, расположенный в Летнем саду Санкт-Петербурга, после зимнего периода возвратились лебеди Елисей и Любава. В этом году исполняется 75 лет с момента, когда была заложена традиция их ежегодного появления в этом месте, сообщает правительство города.