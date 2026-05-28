Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Летний сад после зимовки вернулась пара лебедей

Орнитологи просят население на подкармливать птиц.

Источник: Telegram-канал «Правительство Петербурга»

В Карпиев пруд, расположенный в Летнем саду Санкт-Петербурга, после зимнего периода возвратились лебеди Елисей и Любава. В этом году исполняется 75 лет с момента, когда была заложена традиция их ежегодного появления в этом месте, сообщает правительство города.

Для множества жителей Петербурга появление белоснежных птиц в водоёме уже давно служит одним из самых радостных признаков наступления летнего сезона. Елисей и Любава останутся здесь до наступления первых морозов, находясь под присмотром сотрудников Ленинградского зоопарка.

Специалисты-орнитологи ежедневно наблюдают за их физическим состоянием и кормовой базой. И настоятельно рекомендуют горожанам не подкармливать птиц — это способно нанести ущерб их самочувствию.