Приемная кампания стартует в волгоградских вузах 20 июня

Вузы и ссузы Волгоградской области начнут принимать документы от абитуриентов с 20 июня, как и в других регионах страны. В это же время стартует приемная кампания в колледжах и техникумах.
В высших учебных заведениях и организациях среднего профессионального образования (СПО) она продлится по 15 августа, в колледжах и техникумах — до 25 ноября, если на этот момент еще останутся свободные места, сообщают в Минпросвещении РФ.
По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2026−27 учебном году в вузах доступны более 620 тысяч бюджетных мест, на программах СПО — около 880 тысяч. Большая их часть — по инженерным и техническим специальностям, востребованным на рынке труда. В приоритете — поддержка льготных категорий поступающих, в числе которых — участники СВО и их семьи, а также привлечение иностранцев. Ранее глава государства Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году в вузах и научных организациях их должно быть не менее 500 тысяч.
По целевому приему планируется принять более 83 тысяч человек, преимущественно — будущих медиков, инженеров, педагогов и аграриев. Незанятые места квот перераспределят для зачисления участников СВО и их детей.
Получить ответы на вопросы, связанные с подачей документов в вуз, можно по телефону горячей линии 8−800−444−51−15.
