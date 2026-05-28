Приемная кампания стартует в волгоградских вузах 20 июня

По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в 2026−27 учебном году в вузах доступны более 620 тысяч бюджетных мест, на программах СПО — около 880 тысяч. Большая их часть — по инженерным и техническим специальностям, востребованным на рынке труда. В приоритете — поддержка льготных категорий поступающих, в числе которых — участники СВО и их семьи, а также привлечение иностранцев. Ранее глава государства Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году в вузах и научных организациях их должно быть не менее 500 тысяч.