Нижегородцам рекомендовали есть мороженое не более 2−3 раз в неделю

Доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева в беседе с ТАСС предупредила, что мороженое следует употреблять не чаще двух-трех раз в неделю из-за его высокого содержания сахара и калорийности: средняя энергетическая ценность мороженого составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов, что зависит от его рецептуры.