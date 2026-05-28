Нижегородцам рекомендовали есть мороженое не более 2−3 раз в неделю

Мороженое — это десерт, который может быть полезным или вредным в зависимости от состава, количества и особенностей организма. Качественное мороженое из натурального молока или сливок содержит витамины (A, D, B), минералы (кальций, калий, магний, фосфор), аминокислоты и белки. Например, одно небольшое мороженое может покрыть до 10−15% суточной нормы кальция.
Доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева в беседе с ТАСС предупредила, что мороженое следует употреблять не чаще двух-трех раз в неделю из-за его высокого содержания сахара и калорийности: средняя энергетическая ценность мороженого составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов, что зависит от его рецептуры.
Калорийность определяется массовой долей жира и количеством сахара. Несмотря на наличие кальция, врачи не рекомендуют регулярное употребление мороженого из-за его высокой калорийности и содержания сахара, пояснила Корпачева.
Она также отметила, что мороженое классифицируется по жирности на молочное (не более 7,5% жира), сливочное (не более 11,5% жира) и пломбир (12−20% жира). Этот продукт обладает высокой пищевой и биологической ценностью благодаря содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и различных микроэлементов, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.
Эксперт подчеркнула, что микроэлементы играют важную роль в жизнедеятельности организма. Особую потребность человек испытывает в железе, меди, кобальте, цинке и йоде. Детский организм особенно нуждается в кальции, фосфоре, железе и магниие.
гарвардские учёные заявили, что мороженое может оказывать положительное влияние на здоровье, помогая бороться с диабетом и ожирением, а также улучшая состояние сосудов. Однако речь идёт о натуральном мороженом и небольших порциях.