На содержание дорог в Нижнем Новгороде дополнительно выделили почти 600 млн

Всего будет перераспределено 998,5 млн рублей.

Источник: Нижегородская правда

На ремонт и содержание дорог в Нижнем Новгороде дополнительно направят почти 600 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании городской Думы Нижнего Новгорода.

Как рассказал на заседании директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, в городе перераспределяются денежные средства сложившейся экономии. Речь идёт в общей сложности о 998,5 млн рублей.

598,8 млн будут направлены на ремонт и содержание дорог. Ещё 300 млн будет выделено в качестве субсидии МП «Нижегородское метро».

181,9 млн рублей получит «Городской водоканал» города Кстово. Средства необходимы, чтобы не допустить банкротство предприятия и восстановить его платёжеспособность.

Ещё 164,7 млн пойдут на оплату выкупной стоимости при расселении нижегородцев из аварийного жилья.

Кроме того, заложены средства на содержание ливнёвок, а также на восстановление склонов на Зеленском съезде и улице Одесской.