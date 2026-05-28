Курский ОНФ возглавил экс-глава регионального минобра Виталий Рязанцев

Руководителем регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Курской области назначили Виталия Рязанцева. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома. Ранее этот пост занимал Сергей Шумаков, который впоследствии возглавил Золотухинский район Курской области в статусе врио, а затем официально.

Источник: Коммерсантъ

С ноября 2024 года по февраль 2025-го господин Рязанцев исполнял обязанности министра образования и науки региона. На этом посту он сменил Наталию Бастрикову, которая затем перешла на аналогичную должность в Кировскую область. До назначения Виталий Рязанцев трудился профильным заместителем министра.

В октябре прошлого года руководителем исполкома ОНФ в Воронежской области назначили Марину Булгакову.