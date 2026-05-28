Уровень бедности в Нижегородской области сократился на 5,2%

По этому показателю регион занял 11 место по России.

Источник: Нижегородская правда

Уровень бедности в Нижегородской области снизился до 5,2%. По этому показателю регион занял 11 место по России. Об этом стало известно во время выступления губернатора Глеба Никитина на отчете перед депутатами регионального Заксобрания.

В 2023 году этот показатель составлял 7,2%, через год упал до 5,6%, а в 2025-ом — 5,2%. Такого удалось достичь за счет региональных и федеральных мер поддержки.

При этом 31 млрд рублей было направлено на поддержку семей с детьми. Это 48% от общего объема поддержки.

