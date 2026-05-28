Власти Казани выделят более 118 млн рублей на национальный праздник Сабантуй

Мероприятие пройдет на трех площадках.

Источник: Комсомольская правда

Власти Казани выделят более 118 миллионов рублей на национальный праздник Сабантуй, который пройдет на трех площадках: в поселке Мирном, на озере Лебяжье и в Дербышках.

На озере Лебяжье ожидается 80 тысяч гостей. Для них организуют программу, включающую театрализованный пролог и четырехчасовую концертную программу. На проведение выделено 22,4 миллиона рублей.

В Дербышках также примут 80 тысяч человек. Ожидается шестичасовая программа и призы, включая автомобиль LADA и барана. На проведение выделено 19,2 миллиона рублей.

В поселке Мирном гостей ждут 45-минутный пролог, четырехчасовой концерт и мастер-классы по татарской кухне. На проведение выделено 70,7 миллиона рублей.

Напомним, Сабантуй в Казани в 2026 году отметят в начале лета. Рассказываем о том, что это за торжество, когда его будут отмечать и как выиграть на Сабантуе барашка.