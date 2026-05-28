Жители площади Ленина и шести улиц в центре Воронежа останутся без воды 29 мая

29 мая в доме № 61 по улице Карла Маркса будут менять запорную арматуру диаметром 100 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж.
Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей площади Ленина (№№ 10, 10а, 11а) и шести улиц — Средне-Московской (№№ 1−31, 2−32в), Плехановской (№№ 18−32), Пушкинской (№№ 2, 4, 1−7), Никитинской (№№ 2−32, 1−27), Фридриха Энгельса (№№ 23−37, 22−56) и Карла Маркса (№№ 51−67, 70−98).
В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.
— В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — заверили в РВК-Воронеж.
