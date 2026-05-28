Трамвайный вагон «Эрликон» установлен на площадке перед Пакгаузами

На площадке перед Пакгаузами установлен трамвайный вагон «Эрликон» — реплика модели вагонов, которые были запущены в Нижнем Новгороде в 1896 году к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Подобные вагоны эксплуатировались в Нижнем Новгороде до конца 1920-х годов. Вагон был воссоздан в 1978 году на Горьковском вагоноремонтном заводе по старым чертежам, поскольку ни одного аутентичного «Эрликона» до наших дней в Нижнем Новгороде не сохранилось. Вагон до установки на Стрелке находился в нижегородском Музее электротранспорта в трамвайном депо № 1.
«Эрликон» представляет собой двусторонний вагон, где салон отделяется от площадок переборками с дверью для входа и выхода пассажиров. Сиденья располагались вдоль стенок корпуса. Всего вагон вмещал 30−40 пассажиров на сидячих и стоячих местах. Вагоновожатый в таком вагоне работал стоя, переходя из одного конца вагона в другую при смене направления движения. В Нижнем Новгороде использовались только моторные одиночные «Эрликоны».
Подобные трамвайные вагоны выпускались в Бельгии в конце XIX — начале XX века и сыграли заметную роль в развитии трамвайного сообщения не только в Европе, но и в Российской империи. Вагон имел небольшие габариты, что позволяло эффективно использовать его на узких городских улицах. Благодаря простоте конструкции обеспечивалась относительная легкость обслуживания и ремонта, но вместе с тем вагоны отличались высокой надежностью и долговечностью, многие служили несколько десятилетий.
Отметим, что в настоящее время трамвайными перевозками и обновлением трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде занимается ООО «Экологические проекты» — дочерняя организация Корпорации развития Нижегородской области.
«Трамвай “Эрликон” стал знаковым этапом в эволюции городского электротранспорта, ознаменовав переход от конной тяги к электрификации городских перевозок, хотя отмечу, что в нашем городе электрический трамвай появился раньше конки. Благодаря продуманной конструкции, высокой надежности и эксплуатационной эффективности эта модель завоевала популярность в начале XX века и послужила фундаментом для последующего развития трамвайных систем», — сказал директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.
Сейчас трамвайный парк Нижнего Новгорода насчитывает 238 единиц пассажирского подвижного состава. Одна из новейших моделей — низкопольные вагоны «МиНиН», разработанные на предприятии «Нижэкотранс» специально для Нижнего Новгорода. На выставке «Великая Всероссийская» представлена кабина современного трамвайного вагона как символ развития транспортных технологических решений. Посетители выставки могут не только свободно осмотреть модель «Эрликона» на улице, но и увидеть изнутри современную кабину трамвая.
«Создавая выставку, мы хотели показать эволюцию технологий, представленных в 1896 году. И одно из самых наглядных преображений произошло как раз с городским трамваем, который из обшитого железом деревянного вагончика превратился в современный экологичный транспорт, любимый многими нижегородцами. Особенно ярко этот контраст будет заметен посетителям выставки, которые смогут перед входом в выставочный Пакгауз побывать внутри “Эрликона”, а потом, уже в экспозиции, заглянуть в кабину современного трамвая “МиНиН”», — отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Вагон «Эрликон» будет стоять на территории культурного центра Пакгаузы до окончания работы выставки «Великая Всероссийская», которая будет работать в выставочном Пакгаузе до 4 ноября.
