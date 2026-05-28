На Дону зафиксировали природные очаги «мышиной лихорадки»

Учёные Ростовского противочумного института Роспотребнадзора выявили природные очаги лептоспироза (мышиной лихорадки) в Ростовской области. Исследование охватило 813 мелких млекопитающих, из которых 12 проб дали положительный результат на наличие возбудителя.
Инфицированные особи — домовые и лесные мыши, полёвки и землеройки — обнаружены на территориях восьми муниципалитетов: Азовского, Верхнедонского, Матвеево‑Курганского, Миллеровского, Обливского, Советского, Тарасовского и Шолоховского районов. Кроме того, очаги инфекции зафиксированы в Ростове‑на‑Дону и Таганроге.
Эпидемиологи отмечают положительную динамику: доля заражённых животных снизилась с 11,5% в 2024 году до 3,6% в 2025‑м. Серологическое обследование почти 600 жителей области также показало улучшение: антитела к лептоспирозу выявлены у 7,6% участников против 13,3% годом ранее.
Лептоспироз передаётся человеку через загрязнённые воду и грунт — например, при купании в открытых водоёмах, рыбной ловле, работе с почвой или контакте с грызунами. Заболевание сопровождается резким повышением температуры и поражает печень, почки и сосудистую систему.
В пострадавших районах медики рекомендуют: избегать контакта с дикими грызунами, использовать перчатки при работе с землёй, не пить воду из непроверенных источников, при появлении симптомов (высокая температура, мышечные боли, желтушность) немедленно обращаться к врачу.