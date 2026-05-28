На Дону зафиксировали природные очаги «мышиной лихорадки»

Эпидемиологи отмечают положительную динамику: доля заражённых животных снизилась с 11,5% в 2024 году до 3,6% в 2025‑м. Серологическое обследование почти 600 жителей области также показало улучшение: антитела к лептоспирозу выявлены у 7,6% участников против 13,3% годом ранее.