На Дону зафиксировали природные очаги «мышиной лихорадки»

Ученые ростовского противочумного института Роспотребнадзора выявили природные резервуары лептоспироза, известного как мышиная лихорадка, в восьми муниципалитетах региона.

Учёные Ростовского противочумного института Роспотребнадзора выявили природные очаги лептоспироза (мышиной лихорадки) в Ростовской области. Исследование охватило 813 мелких млекопитающих, из которых 12 проб дали положительный результат на наличие возбудителя.

Инфицированные особи — домовые и лесные мыши, полёвки и землеройки — обнаружены на территориях восьми муниципалитетов: Азовского, Верхнедонского, Матвеево‑Курганского, Миллеровского, Обливского, Советского, Тарасовского и Шолоховского районов. Кроме того, очаги инфекции зафиксированы в Ростове‑на‑Дону и Таганроге.

Эпидемиологи отмечают положительную динамику: доля заражённых животных снизилась с 11,5% в 2024 году до 3,6% в 2025‑м. Серологическое обследование почти 600 жителей области также показало улучшение: антитела к лептоспирозу выявлены у 7,6% участников против 13,3% годом ранее.

Лептоспироз передаётся человеку через загрязнённые воду и грунт — например, при купании в открытых водоёмах, рыбной ловле, работе с почвой или контакте с грызунами. Заболевание сопровождается резким повышением температуры и поражает печень, почки и сосудистую систему.

В пострадавших районах медики рекомендуют: избегать контакта с дикими грызунами, использовать перчатки при работе с землёй, не пить воду из непроверенных источников, при появлении симптомов (высокая температура, мышечные боли, желтушность) немедленно обращаться к врачу.