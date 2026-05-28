Выживший пилот рассказал об авиакатастрофе

Старший летчик Лесопожарного центра Красноярского края Владимир Разумов рассказал о деталях авиакатастрофы 25 мая. Пилот уже выписан из больницы. В день происшествия экипаж легкомоторного самолета «Аэропракт-22» отправился на плановое патрулирование из поселка Осиновый Мыс, где базируется Чуноярское авиаотделение. Оба пилота опытные специалисты, вместе летают почти пять лет. Почти в самом начале полета самолет вдруг затрясло, летчики решили вернуться, но двигатель заклинило. С командиром сцепились взглядами, он кричит, что все… А я ему: «Держись!». Полетели камнем вниз, в штопор вошли и упали винтом вперед. Я сейчас осознаю, что не должны были мы выжить, просто нереально, — вспоминает летчик. Самолет падал с высоты 50 метров, удар смягчили молодые березы. Владимир Разумов сразу после катастрофы понял, что жив и даже может шевелиться. А вот состояние командира было более тяжелым, его нужно было спасать — оттащить на безопасное расстояние от самолета, полные баки которого могли взорваться в любой момент. Травмированный Владимир (врачи диагностировали у него компрессионный перелом нескольких позвонков) вытянул коллегу из кабины, волоком оттащил подальше от опасного места. Рейсом санавиации пострадавших доставили в краевую клиническую больницу. [caption id= «attachment_367856» align= «aligncenter» width= «768»] Владимир Разумов с лечащим врачом. Фото: КККБ[/caption] В нейрохирургическом отделении № 2 Владимиру сделали операцию, и 28 мая, всего через 4 дня после катастрофы, выписали на реабилитацию. Медики считают спасение пилотов после тяжелейшего авиапроисшествия и быстрое восстанволение Владимира Разумова чудом. Командир упавшего самолета продолжает лечение, врачи говорят о положительной динамике его состояния.